МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в мае сократилось на 9,7% по сравнению с показателем апреля — до 3,91 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения числа таких сделок на 3%, до 4,12 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в мае составила 3%, что в целом соответствует уровню апреля, но выше 2% в мае 2019 года.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 3,57 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 9,4%, в годовом — на 24,8%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 2,4%, до 287,7 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в мае составило 340 тысяч, что на 12,8% меньше по сравнению с апрелем и на 41,4% — в годовом исчислении. Средняя цена такой недвижимости снизилась на 1,6% в годовом выражении, до 252,3 тысячи долларов.