МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что одобрила доработанный проект соглашения об обмене данными из кредитных историй граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Уточняется, что после этого одобрения проект соглашения будет направлен в страны союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Документ призван дать резидентам стран ЕАЭС возможность получать по запросу свой кредитный отчет, находясь в другом государстве союза, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.

Соглашение устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями из кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Помимо этого, документ определяет основные принципы защиты прав и интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, а также полномочия органов, регулирующих финансовый рынок стран ЕАЭС.

"Соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в союзе", — также отмечается в сообщении.