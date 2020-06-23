МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Минэкономразвития ожидает улучшения ключевых показателей внешней торговли России в ближайшие месяцы, в частности за счет изменения конъюнктуры на сырьевых рынках, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Росстат во вторник опубликовал данные о внешней торговле в январе-апреле 2020 года. Как следует из материалов ведомства, внешнеторговый оборот РФ с основными торговыми партнерами в январе-апреле снизился на 15% в годовом выражении и составил 183,31 миллиарда долларов.

"Внешняя торговля России в январе-апреле 2020 года отражает негативную конъюнктуру, сложившуюся на мировых рынках из-за пандемии COVID-19. По прогнозу МВФ мировая торговля в 2020 году снизится на 13,1% вследствие разрыва логистических и производственных цепочек, падения спроса, а также снижения цен на энергоносители. Однако, учитывая позитивные изменения мировой конъюнктуры сырьевых рынков в мае-июне 2020 года, можно ожидать улучшения ключевых показателей внешней торговли России в эти месяцы", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals в мае, основной товар российского экспорта, составила 31,03 доллара за баррель, что выше по сравнению с апрелем на 70%, но в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле, по данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals составила 18,22 доллара за баррель.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.

Как отмечается в материалах Росстата, экспорт топливно-энергетических товаров в январе-апреле снизился на 29,3% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 65,7 миллиарда долларов.