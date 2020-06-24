МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июня, увеличились на 0,4 миллиона баррелей и составили 539,7 миллиона баррелей, вновь обновив таким образом исторический рекорд, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 24 июня, в 17.30 мск. Показатель может стать рекордным третью неделю подряд, а до того максимальный уровень запасов нефти, 535,5 миллиона баррелей, был достигнут в США в марте 2017 года.

Кроме того, в 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики ожидают, что показатель в июне поднялся до 85 пунктов с уровня мая в 79,5 пункта.