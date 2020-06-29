БЕНГАЗИ, 29 июн — ПРАЙМ. Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии намерен открыть банковский счет для справедливого распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами, предпочтительный вариант – российский банк, сообщил в интервью РИА Новости вице-председатель совета ас-Сенуси аль-Халик.

По словам аль-Хальки, племена выступают против поступления всех средств от добычи нефти ПНС, о чем они несколько раз заявляли на переговорах с международным сообществом. Это стало одним из главных поводов для блокировки работы нефтяных месторождений, отметил аль-Халик.

"Более того, мы предлагали международному сообществу открыть новый банковский счет, на который будет поступать вся прибыль от продажи ливийской нефти. Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии", — заявил аль-Халик. Эти средства могут быть использованы на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в стране, отметил он.

Он уточнил, что вопрос об открытии счета продолжает обсуждаться на переговорах с "ООН и международным сообществом". "Однако мы хотим, чтобы РФ сыграла большую роль, чем сейчас, в этом вопросе", — резюмировал аль-Хальки.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила 10 июня о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы. По данным NOC, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии превышают 6 миллиардов долларов.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.