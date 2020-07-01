МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. С 1 июля нормативы продаж топлива через биржу в РФ возвращаются к стандартным показателям, согласно прежнему постановлению правительства.

Ранее кабмин временно, на период второго квартала, снизил доли объемов обязательных продаж нефтепродуктов через биржу вдвое: для бензина до 5% с 10%, для дизельного топлива — до 3% с 6%, для авиакеросина — до 5% с 10%, мазута — до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 2,5% с 5%.

В четверг Минэнерго РФ сообщило, что не видит повода для продолжения действия сниженных нормативов продаж топлива на бирже. Как отмечал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, с учетом наличия спроса компании сейчас торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам. Более того, пояснил он, если учитывать планы наращивания производства нефтепродуктов в стране в июле, можно ожидать сопоставимого увеличения продажи топлива на бирже.