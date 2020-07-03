МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Уровень открытости экономики регионов России вырос до 96,9% от докарантинного значения, говорится в обзоре Минэкономразвития.

"Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 96,9% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина… В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. Под ограничениями было 15 миллионов человек. На текущий момент под ограничениями… находится 1,6 миллиона человек", — говорится в сообщении.

По оценкам Минэкономразвития России, 17 регионов уже фактически перешли на первый этап снятия ограничений, 62 региона – на второй этап, пять — на третий этап, и один регион еще не снял ограничения.

Как ранее сообщала пресс-служба Минэкономразвития, индекс открытости экономик регионов РФ основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории.

Самой открытой оказалась экономика Чечни (0% закрытости), сообщается на сайте министерства. Второе место среди самых открытых региональных экономик занимает Кемеровская область (0,1% закрытости), затем идут Московская область (0,4%), Чукотский автономный округ и Карелия (по 0,8%), Москва и Крым (по 0,9%), Костромская область (1%), Севастополь (1,2%) и Ростовская область (1,3%).

Регионом с самой закрытой экономикой оказался Дагестан (18,8% закрытости), затем идут Марий Эл (10%), Хакасия (7,9%), Курская область (7,5%), Коми (7,2%), Чувашия (7,2%), Воронежская область (7,1%), Смоленская область (7%), Саха (6,9%) и Карачаево-Черкесия (6,9%).