МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в июле прогнозируется на уровне 0,3-0,4%, годовая составит 3,3-3,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3-0,4% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 3,3-3,4% год к году", — отмечается в обзоре.

В Минэкономразвития напомнили, что в июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. "Вместе с тем, совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года. По оперативным данным на 6 июля, рост потребительских цен оценивается на уровне 3,3% год к году", — следует из сообщения.

По данным Росстата, в июне инфляция в РФ замедлилась до 0,2% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,2% с майских 3%. Это соответствует прогнозам министерства экономического развития.

"В июне 2020 года инфляция составила 3,2%, что соответствует прогнозному значению. Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте", — добавляют авторы обзора.

Банк России в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в конце июня уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона.