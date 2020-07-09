МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Кабмин РФ внес поправки в постановление о категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, перенеся срок оснащения тахографами городских автобусов на год до 1 июля 2021 года, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с такой инициативой выступил Минтранс РФ. По мнению министерства, в связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса выполнение обязанности оснащения тахографами предприятий пассажирского транспорта может привести к банкротствам отдельных перевозчиков.

По данным Минтранса, реализация указанного решения коснется около 96 тысяч автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении