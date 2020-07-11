МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субсидий на строительство объектов для очистки Волги для ряда регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязнённых сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" будут перераспределены для ряда регионов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Речь идет о субсидии на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Остатки неиспользованных в 2020 году средств будут перенесены на более поздний период.

Также субъекты, реализующие программу с опережением, смогут заранее получить субсидию, рассчитанную на последующие годы, тем самым ускорив сроки строительства объектов на их территории. Это Татарстан, а также Московская, Нижегородская и Саратовская области.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуется с 2018 по 2024 год. Его цель – улучшить экологическое состояния Волги за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.