МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Рыбохозяйственная отрасль России, как и все другие, оказалась подвержена влиянию коронавируса, однако в целом можно говорить, что она справилась с вызовами: критических проблем нет, объемы вылова растут, повышается и экспорт. Накануне российского Дня рыбака РИА Новости опросило участников отрасли, как она чувствует себя на фоне борьбы с коронавирусом в мире.

День рыбака отмечается в России во второе воскресенье июля, в этом году праздник приходится на 12 июля. Рыболовство играет важную роль как в целом в российской экономике, так и в жизни многих российских регионов, и пандемия не изменила этого. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отмечает: в условиях коронавируса отрасль работает стабильно.

"Несмотря на пандемию, нами была организована работа и с рыбаками, и с Роспотребнадзором. Во многом по этой причине у нас не было серьезных случаев, которые могли повлиять на отрасль. Но мы, тем не менее, не теряем бдительности", — сказал РИА Новости Шестаков.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что даже в период карантина промысел и переработка рыбы в России не приостанавливались. "В море и на береговых предприятиях, чтобы не допустить дефицита рыбы и рыбопродукции в России, трудилось около 100 тысяч человек", — говорит он.

ВЫЛОВ РАСТЕТ — И ЭТО НЕ ТИПИЧНО ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН

Зверев отметил, что коронавирус не оказал негативного влияния на результативность российского промысла. Так, по данным Росрыболовства, по состоянию на 8 июля вылов водных биоресурсов составил 2,641 миллиона тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вырос на 10,3% — до 1,904 миллиона тонн.

ВАРПЭ прогнозирует, что в 2020 году российские рыбаки увеличат вылов до 5,2 миллиона тонн, причем половина этого объема поступит на внутренний рынок. Зверев также отмечает: рост объемов вылова по итогам первых шести месяцев года — не типичная для мировой рыбной индустрии ситуация.

"Согласно докладу ФАО, распространение по всему миру новой коронавирусной инфекции привело к тому, что флот многих стран простаивает, нарушены логистические цепочки. Это произошло не только из-за снижения спроса на глобальном рынке рыбы, но и из-за ограничения на передвижение экипажей и судов — запрета на вход судов в порты, политики физического дистанцирования для членов экипажей и других", — поясняет он.

Глава Росрыболовства указал: по предварительным данным Росстата, объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из РФ за январь-май 2020 года увеличился на 3% к прошлому году и составил 1,01 миллиона тонн. "Кроме того мы видим, что в последние месяцы растет доля выпуска мороженого филе и рыбных консервов — оправдывается наш курс на уход от сырьевой модели и производства, и экспорта", — добавил Шестаков.

ЧАРТЕРЫ ДЛЯ РЫБАКОВ

Заместитель директора УК "Норебо" Сергей Сенников также отмечает: динамика промысла в основном соответствует планам работы судов, хотя и возможны отставания по выбору части квот на добычу водных биоресурсов. "Пока ситуация не критическая", — говорит он.

Тем не менее COVID-19 все же внес коррективы в промысел рыбы. По словам Сенникова, основные проблемы, которые возникли в связи с пандемией, связаны со сменой экипажей на рыболовных судах. Например, это касается необходимости доставлять экипажи чартерными рейсами, если судно работает в удаленном районе. Другой аспект — необходимость помещения экипажей на двухнедельную обсервацию до и после рейса.

"Кроме этого, в случае срочной необходимости произвести замену специалиста на судне, оперативно подыскать такого человека очень сложно. Из-за этого в ряде отдельных случаев пришлось продлевать рейсы членам экипажа", — продолжает собеседник РИА Новости.

В результате, добавляет он, подобные дополнительные расходы привели как к финансовым потерям, так и к отставанию по планам освоения квот. Президент ВАРПЭ указывает, что, по оценкам ассоциации, до конца 2020 года расходы рыбопромышленников на обеспечение мер по защите людей на производстве составят около 12 миллиардов рублей.

"Для предотвращения вспышек инфекции на заводах и рыбопромысловых судах наши предприятия внедряли специальные программы защиты. В том числе предпринимались особые меры при оформлении транспортных и добывающих судов при прибытии их в порт, меры обсервации для вахтовиков, прибывающих на путину, а также по обеспечению работников необходимыми средствами защиты", — рассказывает Зверев.