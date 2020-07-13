МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдолг России в текущем году вырастет до 16% ВВП с примерно 12,3% и будет находиться в безопасной зоне, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Выступая в понедельник на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде, Кудрин отметил, что Минфин РФ в текущих условиях рационально пошел на увеличение госдолга.

"Общий объем заимствований в этом году составит примерно 5 триллионов рублей, что, на мой взгляд, абсолютно посильно рынку, есть возможности рынка, здесь не требуется даже каких-то дополнительных усилий", — отметил он. По словам главы Счетной палаты, аккуратное управление долгом позволит покрыть и недостающие доходы бюджета, и дополнительную программу поддержки экономики и граждан.

"Госдолг возрастет примерно с 12,3% ВВП до 16% ВВП, что находится в безопасной зоне. Я бы сказал, то, что Россия своевременно снизила долг и он находится в безопасной зоне, это наш серьезный козырь в этом кризисе, мы всегда будем иметь этот резерв возможных заимствований", — сказал Кудрин.