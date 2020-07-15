Добавлены высказывания саудовского министра и данные по добыче (после третьего абзаца).

МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Ослабление ограничений сделки ОПЕК+ не должно существенно повлиять на мировой рынок и привести к росту экспорта нефти альянсом благодаря оживлению потребления сырья, в России большая часть роста добычи нефти будет также поглощена внутренним спросом, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Должен согласиться, что то сокращение квот, которое действовало в июле месяце, в августе месяце не должно существенно повлиять на рынки и на увеличение экспорта, поскольку август месяц — это период повышения спроса на продукты нефти, на подвижность, увеличение поездок, снятие ограничительных мер. Все это дает, в том числе, в странах, которые входят в ОПЕК+, увеличение спроса на внутреннем рынке", — сказал Новак.

"В РФ мы тоже наблюдаем восстановление спроса и восстановление потребления нефтепродуктов, что в свою очередь позволяет нам говорить, что большая часть будет являться потреблением внутреннего рынка", — добавил он.

При этом, как оценил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, дополнительный спрос на нефть на внутреннем рынке РФ в августе должен составить около 450 тысяч баррелей в сутки. "У нас 500 тысяч баррелей в сутки должно пойти на внутренний рынок. Уверен, что есть и другие (страны с такой ситуацией — ред.). Наши друзья из России называли цифру, не хочу говорить за них, но полагаю, что их цифры — это 450 тысяч баррелей в сутки, согласно техкомитету. Знаю, что есть и другие страны, у которых такая же сезонная динамика и плюс ослабление карантинных мер", — сказал он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Целевой уровень добычи нефти как для России, так и для Саудовской Аравии в мае-июле составляет 8,492 миллиона баррелей в сутки. С августа этот показатель, по условиям сделки, увеличивается на 501 тысячу баррелей в сутки — до 8,993 миллиона до конца 2020 года.