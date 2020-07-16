МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Чаще других допускают задержки платежей по полученным автокредитам собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris", — выяснили эксперты.

Среди допускающих просрочку по кредитам автовладельцев преобладают мужчины, они составляют 70% от всех должников-автолюбителей. При этом около половины из них в возрасте 25-35 лет, а автомобиль, на покупку которого они взяли кредит, у 90% должников-мужчин является единственным.

В целом же объем просроченной задолженности в сегменте автокредитования за два месяца, когда в стране действовали ограничения из-за коронавируса, вырос на 4,2% — до 51,9 миллиарда рублей. Доля "плохих" долгов в портфеле выросла на 0,6 процентного пункта — до 6,5%.

Количество просроченных автокредитов также выросло за апрель-май на 3,5%, до 112 тысячи единиц. Фактически уже каждый 13 кредит на автомобиль находится в дефолте, в начале года лишь по каждому 15 такому кредиту были проблемы с выплатами, указывают эксперты.

Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. На четвертом месте находится Московская область, а пятерку лидеров замыкает — Башкирия.