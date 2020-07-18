МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о получении субсидий экспортерами на сертификацию товаров для внешних рынков, сообщает пресс-служба кабмина.

"Промышленные предприятия получат субсидии на сертификацию продукции и приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспортеры смогут компенсировать до 80% затрат на сертификацию товаров, которые поставляются за границу, а производители — до 50% расходов на омологацию. Компании, реализующие корпоративные программы повышения конкурентоспособности, станут основными получателями средств.

Кроме того, господдержка упростит доступ экспортеров на зарубежные рынки и поддержит российские компании на фоне ограничений из-за пандемии. На такие субсидии планируется направить свыше 450 миллионов рублей.