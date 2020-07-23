МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Украина в рамках размещения еврооблигаций в долларах, отложенного из-за отставки главы Национального банка, ориентирует инвесторов на доходность около 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

В среду Украина провела конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов в долларах с погашением в марте 2033 года.

Одновременно Украина планирует провести выкуп собственных еврооблигаций выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов, держатели которых могут обменять их на бумаги нового выпуска.

Организаторами выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.

В начале июля Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов под 7,3% годовых. После завершения выпуска Минфин Украины узнал о планах главы Нацбанка уйти отставку, в связи с этим ведомство приняло решение отозвать выпуск бондов, говорил глава Минфина Украины Сергей Марченко.