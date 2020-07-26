МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у военных есть предложения для "более качественного и объемного" выполнения количественной части госпрограммы вооружения, сообщается на сайте Кремля.

Шойгу отметил, что в части выполнения в первом полугодии государственной программы вооружения было многое сделано.

"Есть еще ряд вопросов, которые, на наш взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения. После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить", — сказал он.

"И третья тема — это, безусловно, все, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей. И особенно что касается реализации программы модернизации оборонно-промышленного комплекса, там появились и новые возможности, и новые перспективы", — добавил министр.

"Хорошо, давайте поработаем", — ответил Путин.