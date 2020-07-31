МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В России в августе вступят в силу ряд новых законов и правил, которые окажут влияние на жизнь граждан. В частности, впервые с весны возобновится международное авиасообщение. У налогоплательщиков истечет срок подачи декларации, вступит в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков для физлиц и другие правила.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

1 августа в России истекает срок предоставления налоговых деклараций гражданами за прошедший год. Обычно этот срок истекает 31 мая, но в 2020 году его продлили из-за введенных на фоне коронавируса ограничительных мер.

Большинству граждан налоги начисляются автоматически, через работодателя. Россиянам, которые занимаются частной практикой и не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), надо подавать декларацию самостоятельно.

Также надо заполнить документ тем, кто в течение прошлого года продавал квартиру, находившуюся в собственности менее трех лет, а также получил в подарок недвижимость, машину или другое имущество. Тем, кто выиграл в лотерею либо получил доход из источников, находящихся за пределами страны, тоже нужно заполнять декларацию.

Депутатам и чиновникам всех уровней необходимо подавать декларацию в обязательном порядке.

Подать документы можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В ряде регионов РФ — в МФЦ.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Пенсионный фонд проведет с 1 августа традиционный перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Пенсионные выплаты будут скорректированы с учетом тех страховых взносов, которые поступили из заработной платы работающих пенсионеров.

Эта процедура является ежегодной и проводится в беззаявительном порядке: перерасчет выплаты происходит в ПФР в автоматическом режиме.

Максимально у работающих пенсионеров ежегодно выплаты увеличиваются не более чем на три пенсионных балла. "Цена" одного балла в текущем 2020 году составляет 93 рубля. Из этого следует, что максимальная прибавка к выплате составит 279 рублей.

По данным ПФР, за 2019 год в России зафиксировано порядка 14 млн работающих пенсионеров. Размер фиксированной ежемесячной выплаты для этой категории пенсионеров составляет 5,6 тысячи рублей.

С 1 августа будет увеличена и накопительная часть пенсий: на 9,13%. Это повышение затронет 80 тысяч пенсионеров в России.

На 7,99% вырастут пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений в виде срочных выплат. В этом формате софинансирования пенсия выплачивается в период, определенный самим гражданином. перерасчет затронет 32 тысячи россиян.

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОСАГО

В конце августа в стране вступят в силу поправки в закон "Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств", которые поменяют принципы расчета стоимости обязательного для автовладельцев полиса ОСАГО.

Теперь тарифный коридор будет расширен. Минимальная базовая ставка полиса сократится до 2,7 тысячи рублей, максимальная — вырастет на 10% и составит 5,4 тысячи рублей для автомобилей автолюбителей.

Для владельцев машин — таксистов и юридических лиц — коридор вырастет еще больше — на 30% и 20% соответственно.

Эти нововведения дадут страховщикам гибче подходить к определению тарифов для разных категорий водителей, учитывая разные уровни риска. В расчет будет приниматься не только стаж за рулем и наличие страховых случаев за последний год, но, в том числе, серьезные нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые были совершены за прошедший год в случае, если они не привели к страховым случаям.

Сюда входят:

проезд на запрещающий сигнал светофора,



выезд на встречку,



превышение скорости больше чем на 60 км/ч.



Информацию о штрафах страховщики смогут получать из базы ГИБДД.

Нарушения ПДД будут влиять на цену ОСАГО, только если они не привели к страховому случаю и были зафиксированы лично инспектором дорожной инспекции.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

С 1 августа в России впервые после закрытия в марте границ страны из-за пандемии будут возобновлены регулярные международные пассажирские авиарейсы.

Первыми самолеты оправят россиян в три страны из нескольких российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Это Танзания, Турция и Великобритания.

АТОР опубликовала правила, по которым россияне смогут посетить эти страны:

Для въезда в Турцию и Танзанию потребуется заполнить анкету с информацией о своих контактах и месте в салоне самолета. Карантин в течение 14 дней на территории этих стран соблюдать не потребуется. Для посещения Британии 14 дней нужно будет провести в карантине.

Минтранс заявлял о том, что в ближайшее время список стран, куда смогут полететь россияне, расширят.

ЦЕНЫ НА ГАЗ

На 3% вырастут цены на природный газ с августа. Повышение затронет оптовых покупателей, но скажется и на обычных потребителях.

Как отмечается в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), "оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для потребителей".

Изначально цены должны были проиндексировать на 3% с начала июля, но из-за пандемии сроки сдвинули.

Напомним, что индексация цен на газ является ежегодной процедурой.

ЕСЛИ ВАС СОКРАТИЛИ

С 13 августа в России начинает действовать дополнительная зашита граждан, которые лишились работы из-за сокращения штата либо полной ликвидации компании.

Те сотрудники, кто до увольнения проработал в компании больше одного месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть, которая будет пропорционально равна периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Работодатель обязан проводить такие выплаты до ликвидации предприятия или организации.

ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ

С понедельника, 3 августа, в России начинают работать принятые в 2019 году поправки в закон "О национальной платежной системе" и "О Центральном банке", которые накладывают запрет на анонимное пополнение электронных кошельков для физических лиц.

Теперь для пополнения кошелька в электронном виде необходимо только при использовании собственного (на ваше имя-фамилию) банковского счета или пройдя специальную идентификацию личности.

Эксперты полагают, что это делается правительством с целью борьбы с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.