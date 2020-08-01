МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Минфин РФ предлагает увеличить расходы на государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" в следующем году почти в 4 раза, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, финансирование госпрограммы может вырасти в 2021 году со 162,2 миллиарда рублей до 609,6 миллиарда. При этом в 2022 и 2023 годах расходы предлагается сократить — на 22 миллиарда и 18 миллиардов, до 175,5 миллиарда и 179,6 миллиарда рублей соответственно.

В то же время траты на госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в ближайшие три года могут снизиться: в 2021 году — на 123,3 миллиарда рублей, в 2022 году — на 132 миллиарда, а в 2023 году — на 119 миллиардов. Сейчас расходы предусмотрены в объеме 540 миллиардов рублей в следующем году и по 629 миллиардов в 2022-2023 годах.

Минфин также предлагает уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" в 2021 году на 2 миллиарда рублей, до 84,7 миллиарда, а в 2022 году увеличить на 786 миллионов, до 85,2 миллиарда рублей и почти на 3 миллиарда в 2023 году, до 87,4 миллиарда.