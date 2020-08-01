МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. АО "Росагролизинг" сможет на госсредства, поступившие в уставной капитал с начала 2019 года, купить сельхозтехнику для передачи аграриям по договору лизинга, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил 6 миллиардов рублей на докапитализацию государственной лизинговой компании "Росагролизинг". Докапитализация "Росагролизинга" позволит российским аграриям получить дополнительно более 1,5 тысячи сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях.

"Средства государства, внесённые в уставный капитал АО "Росагролизинг" с начала 2019 года, можно будет использовать на покупку сельхозтехники для передачи аграриям по договорам лизинга. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная норма будет действовать до конца 2020 года.

"Договоры финансовой аренды на льготных условиях обеспечивают до 30% поставок техники для проведения сезонных полевых работ. Снятие существующих ограничений поддержит сельхозпроизводителей, позволит сохранить высокие темпы механизации агросектора", — добавляется в сообщении.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания принадлежит государству. "Росагролизинг" предлагает аграриям более 10 тысяч наименований предметов лизинга. Объем выданной компанией в 2019 году техники в денежном выражении превысил 25 миллиардов рублей.