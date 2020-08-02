МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату ЖКХ, с 2021 года не нужно будет предоставлять квитанции и справки об отсутствии долга, сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 января 2021 года гражданам будет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что госорганы сами будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.