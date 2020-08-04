МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения и законодательно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания, говорится в отчете ведомства по итогам проверки.

"Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения, а Минтрансу совместно с Росавтодором – нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог", — сообщается в отчете.

Проверка показала, что в среднем на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных дорог – почти в 8 раз меньше – 288 тысяч рублей на километр. На трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности. "Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети", — подчеркнул аудитор Валерий Богомолов.

"За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже – указанный показатель улучшился только на 1,1% — до 44,2%", — добавил он.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день законодательно не закреплены ни критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания, ни механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные ассигнования на содержание автодорог по своим подведомственным учреждениям. Законодательно установлен лишь общий норматив размера ассигнований, который применяется при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива.

Также проверка установила, что Росавтодор при расчете бюджетных ассигнований учитывал протяженность участков дорог, которые или фактически отсутствовали, или не эксплуатировались, или их категории не соответствовали требованиям правил классификации автодорог.

Кроме того, Счетная палата изучила закупки казенных учреждений Росавтодора и отметила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной сети. "Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены многочисленные нарушения федерального закона № 44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и другие", — заключил аудитор Богомолов.