МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Немецкий автоконцерн Daimler потратит на урегулирование "дизельного скандала" с властями США около 1,5 миллиардов долларов, и еще 700 миллионов — на погашение коллективного иска по этому поводу, говорится в релизе компании.

В июне 2019 года таблоид Bild сообщил, что федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) обязало автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов. Концерн отрицал обвинения, но в сентябре прокуратура Штутгарта оштрафовала концерн на 870 миллионов евро за нарушения, связанные с "дизельным скандалом".

"В вопросе урегулирования (ситуации — ред.) с властями США Daimler ожидает затрат в размере 1,5 миллиардов долларов (примерно 1,27 миллиарда евро). Ориентировочная стоимость урегулирования коллективного иска составляет около 700 миллионов долларов, которые включают в себя компенсацию судебных издержек и вознаграждение адвокатам", — говорится в сообщении.

Компания также уточнила, что проведенные расчеты подлежат дальнейшему одобрению соответствующими органами и что в ближайшие недели власти передадут постановление о достижении согласия между Daimler и американскими властями в окружной суд США для окончательного утверждения. Daimler также отметила, что соответствующие затраты окажут влияние на генерирование свободного денежного потока в течение следующих трёх лет, но наибольшее давление будет оказано в ближайший год.

Volkswagen ранее оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Летом 2018 года стало известно, что прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех сотрудников производителя запчастей Robert Bosch GmbH относительно их участия в "дизельном скандале" Volkswagen. Прокуроры также отметили, что они проводят расследование в отношении неизвестных сотрудников Bosch по делу о возможных манипуляциях с показателями выбросов и у автомобилей концерна Daimler.