ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству экономического развития и Ростуризму оценить эффективность туристско-рекреационных зон, а также выявить, что необходимо для их развития.

"В рамках создания особых экономических зон развития у нас действует законодательство о туристско-рекреационных зонах, их создано уже 10. И здесь я бы попросил, наверное, Минэкономразвития вместе с Ростуризмом определить, насколько они эффективны и что необходимо для их развития", — сказал он в ходе совещания по экотуризму.

Зампред правительства попросил подготовить не только актуальную, но и ретроспективную информацию.

"Ретроспективно тоже подготовьте информацию — посмотрим, как там, каким образом, насколько эффективно были использованы те преференции, которые те экономические зоны давали, в том числе фискальные освобождения от уплаты налогов, различные административные льготы… То есть были созданы все условия, хочется посмотреть эффективность этих условий, насколько они работают. Может быть, что-то будет необходимо обновлять", — добавил он.

В ходе выступления Чернышенко напомнил, что в проработке находится вопрос о национальном проекте в сфере туризма.

"Это впервые будет такой национальный проект, и ключевая задача как раз этого проекта-дать новый импульс развитию индустрии внутреннего туризма. Это целая программа, которая будет объединять множество отраслей, потому что туризм гармонично объединяет и транспорт с точки зрения логистики, дорог, культуру и сельское хозяйство, ну и, конечно, экологию", — заключил он.