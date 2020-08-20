МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД, рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить", — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что данная мера может стать временной, поскольку после внедрения в России сервисной телематической платформы "Автодата" беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, полагаясь не только на своё техническое зрение.

"Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи", — поясняет представитель "Автонета".

В России пока не более 150 беспилотных транспортных средств, которые проходят тестирование преимущество в Москве, Петербурге и Татарстане, поэтому существенных трудностей это не окажет для водителей, указывает он.