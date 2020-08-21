МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Почти половина автовладельцев России, а именно 41%, готовы перейти на газомоторное топливо, но при условии государственной компенсации затрат на переоборудование, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Замглавы Минэнерго РФ Антон Инюцын заявил РИА Новости, что данный показатель является большим прорывом, и развеял основные страхи автомобилистов о газе.

Весной 2020 года правительство утвердило программу "Развитие рынка газомоторного топлива", направленную на рост потребления ГМТ, развитие газозаправочной инфраструктуры и увеличение парка техники на природном газе. В ее рамках автовладельцам, решившим переоборудовать свои автомобили под газовое топливо, компенсируются затраты на такое переоборудование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно исследованию НАФИ, 96% автовладельцев, не использующих газ в качестве топлива для своих автомобилей, знают о возможности установки газового оборудования, и 41% допускают, что перейдут на такое топливо при условии госкомпенсации затрат. Более того, 86% автомобилистов считают, что переход на газ позволил бы им снизить затраты на заправку автомобиля, и треть оценивает это снижение как значительное.

Однако автомобилисты назвали ряд причин, по которым перевести свой транспорт на газ не спешат. В числе основных барьеров названы небезопасность газового оборудования (36%) и дороговизна перевода авто на него (26%). При этом первое в основном останавливает женщин, а второе мужчин. В равной доле опрошенные указали, что боятся испортить автомобиль или не хотят занимать пространство багажника баллоном (по 16%).

В меньшей степени готовность переоборудовать автомобиль под ГМТ выразили жители ЦФО и СЗФО (28% и 30% соответственно), а также автомобилисты-женщины (23%). Наиболее же готовы к такому шагу при компенсации затрат владельцы малолитражных автомобилей (48%), автомобилей старше 10 лет (48%), молодые автомобилисты 18-24 лет (64%), жители ЮФО и СКФО (63%).

БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ

Несмотря на еще не полную готовность инфраструктуры, опрос россиян показал высокую степень готовности населения к переходу на газовое топливо, отмечает директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова, слова которой приводятся в исследовании. Инюцын же называл РИА Новости этот результат прорывным: "Для нас 41% автовладельцев, готовых перевести авто на метан – большой прорыв: еще пять лет назад желающих было менее 10%".

По мнению замминистра, в основе показателя лежит несколько причин. Во-первых, с каждым годом метан становится все более доступным: растет количество заправок, расширяется модельный ряд автомобилей, появляются различные программы стимулирования. Во-вторых, сегодня метан в 3 раза ниже стоимости бензина, и это огромный стимул для перевода на авто на ГМТ, считает он.

Инюцын согласен, что есть "распространенные мифы", которые сдерживают граждан переводить свой автомобиль на газ, а главный из них – безопасность. "Здесь важно понимать, что метан при соблюдении техники эксплуатации обладает высоким уровнем безопасности", — подчеркивает замглавы Минэнерго.

"Второй миф – изменение конструкции автомобиля. Для многих автовладельцев – перевод на метан — это возможная потеря заводской гарантии и риск некачественной установки оборудования, поскольку перевод транспорта на газ у большинства населения ассоциируется с такой "подпольно-гаражной" установкой. Но… этот миф постепенно развеивается – налажен выпуск автомобилей на ГМТ с заводской гарантией, существуют специализированные центры для переоборудования, предоставляется качественный сервис", — добавляет он.

"В целом, опрос по переводу авто на метан интересно провести именно в бизнес-среде. Уверен, процент желающих перейти на метан по субсидии будет близок к 90… На метан выгодно переходить при больших пробегах, скажем свыше 30-50 тысяч километров в год, и тогда затраты на топливо станут намного медленнее опустошать кошельки автовладельцев. Поэтому и программа задумывалась в основном как проект по снижению финансовой нагрузки на бизнес — в основном мелкий и средний, то есть для тех, кто много ездит", — заключил Инюцын.