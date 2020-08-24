МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/, Маргарита Горчакова. Поправки в закон об ОСАГО вступают в силу в понедельник, благодаря им страховщики теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Как уверены эксперты, значительных колебаний стоимости полиса ждать не стоит.

Ранее страховщики назначали тариф "обобщенно" — он привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Сейчас же каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Точного списка таких факторов нет – страховые компании вправе на основе своей статистики сами определять, что может оказать влияние на тариф. В любом случае компании обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах. В то же время ЦБ определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут – это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.

Природа "автогражданки" в целом остается прежней: цена складывается из базовой ставки тарифа, помноженной на коэффициенты. Однако нововведения коснулись и тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться та самая базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10% вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.

ЧЕГО ЖДАТЬ ВОДИТЕЛЯМ?

Таким образом, у компаний появляется пространство, чтобы дать скидку аккуратным водителям и надбавку аварийным. Как полагает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, поправки усилят борьбу между страховщиками за безубыточных клиентов, а значит средняя стоимость "автогражданки" для них снизится.

"Предполагается, что после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей", — пояснил Юргенс.

Он ожидает, что сами поправки не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО. При этом Юргенс отметил, что давить на тариф могут возросшие цены на запчасти.

Похожей точки зрения придерживается руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Она рассказала РИА Новости, что, согласно прогнозам НРА, изменение средней стоимости полиса в целом по рынку не превысит 5%. Хотя динамика цен среди отдельных групп водителей может быть выше, и самой высокой она будет у аварийных.

При этом и аккуратные водители могут столкнуться с некоторым повышением цены. Как указала Никитина, нововведения предполагают изменение коэффициента возраст-стаж для молодых водителей.

"Кроме того, рост выплат, связанный с увеличением стоимости запчастей из-за ослабления национальной валюты окажет давление на финансовые результаты страховщиков, что, в свою очередь, потребует корректировки тарифной политики", — отметила собеседница РИА Новости, соглашаясь с Юргенсом.

ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЙТИ?

Открытый список факторов, которые могут использовать страховщики, поможет настроить тариф под конкретного клиента, говорит Никитина. Здесь она снова согласна с РСА: введение собственных факторов может стать дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за маржинальных клиентов.

Однако она отмечает, что, помимо стоимости полиса, клиенты обращают внимание и на удобство заключения договора, и на качество урегулирования убытков. Кроме того, страховщики могут завоевать лояльность, давая скидки на другие виды страхования.

"Колебания стоимости полиса для среднего клиента не превысят 500 рублей, поэтому массовой миграции страхователей не ожидается", — резюмирует Никитина.