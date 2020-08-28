МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Страны Евразийского экономического союза оказались фактически лишены возможности принять участие в госзакупках РФ после того, как Россия весной текущего года ограничила допуск к ним иностранных товаров: первыми ощутили проблемы власти и компании Белоруссии и Казахстана — они начали направлять в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) соответствующие обращения, рассказали РИА Новости в пресс-службе комиссии.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявляет, что страны Евразийского экономического союза фактически не могут принимать участие в госзакупках РФ после того, как Россия весной текущего года ограничила допуск к ним иностранных товаров. Первыми ощутили проблемы власти и компании Белоруссии и Казахстана — они начали направлять в ЕЭК соответствующие обращения, рассказали РИА Новости в пресс-службе комиссии.

"Для участия в закупках в Российской Федерации поставляемый из стран ЕАЭС товар должен быть включен в реестр евразийской промышленной продукции…. При этом включение в евразийский реестр возможно только в случае получения акта экспертизы о соответствии продукции требованиям по отнесению к продукции, произведенной на территории России, предусмотренным постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", что для поставщиков государств-членов ЕАЭС являлось фактически невыполнимым", — отметили в комиссии.

В этой связи комиссия в июне и июле 2020 года провела ряд консультаций совместно с представителями стран ЕАЭС, в том числе Россией, последняя выразила готовность смягчить требования, чтобы партнеры из ЕАЭС также могли претендовать на отечественные госзакупки. Вопрос также был затронут на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 17 июля 2020 года в Минске. Итогом стало то, что в августе Россия скорректировала запрет и уровняла понятия "российского товара" и "технологической операции, совершенной на территории Российской Федерации" с аналогичными понятиями из ЕАЭС.

При этом, если какой-либо производитель из ЕАЭС не готов подтвердить необходимый уровень локализации, то государство — член будет вправе установить исключения и сроки их применения. "Такой подход позволяет исключить неравные условия для развития производств", — подчеркнули в комиссии.

Тем не менее, обсуждение различных вариантов продолжается. "В разрабатываемых комиссией совместно с государствами ЕАЭС проектах актов предусматривается применение так называемого "кооперационного принципа", когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные на территории других государств – членов ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Представляется, что это будет способствовать развитию кооперационных связей между производителями государств – членов союза. На настоящий момент условия применения такого принципа еще в стадии обсуждения", — уточнили в ЕЭК.

Согласно данным комиссии, общий объем госзакупок ЕАЭС составляет 152 миллиардов долларов, ори этом бОльшая часть из них приходится на Россию — 126,6 миллиарда долларов. Объемы закупок в Армении и Киргизии составляют незначительную цифру – менее 1 миллиарда долларов, в Белоруссии – чуть более 2 миллиардов, а в Казахстане – немногим более 20 миллиардов. "Это обуславливает привлекательность рынка госзакупок РФ для поставщиков из других государств ЕАЭС", — отметили в пресс-службе.

При этом поставки из стран союза в Россию по линии госзакупок незначительны: на Армению пришлось 1,5 миллиона долларов, на Белоруссию 102,2 миллиона, Казахстан — 25,1 миллиона, Киргизию — 0,04 миллиона долларов.