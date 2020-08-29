МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение Минпромторгу бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие такого решения позволит обеспечить стимулирование деятельности субъектов бизнеса в сфере легкой промышленности, реализовать программу импортозамещения, повысить экспортный потенциал, производительность труда, уровень автоматизации и цифровизации промышленных предприятий легкой промышленности, а также обеспечить сохранение занятости и достижение целевых показателей госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручения кабмину увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидии для поддержки предприятий легкой промышленности на пополнение ими оборотных средств.