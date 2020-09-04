МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ожидает в сентябре нулевую инфляцию в стране или даже дефляцию на уровне 0,1%, а в годовом выражении показатель, по его мнению, составит 3,6-3,7%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит минус 0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6–3,7% год к году", — говорится в документе.

При этом в министерстве указали, что значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, а с другой – динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.