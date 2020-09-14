МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило прогноз средней цены нефти Urals в 2020 году до 41,8 доллара за баррель по сравнению с прежней оценкой в 39,9 доллара за баррель, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

В последующие годы министерство ожидает постепенный рост средней цены нефти Urals до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 доллара за баррель в 2022 году и 47,5 доллара за баррель в 2023 году.