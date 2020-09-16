МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития закладывает в новый макропрогноз консервативную динамику цен на нефть, восстановление спроса будет постепенным из-за коронавируса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Нефть дорожает уже более чем на 2% на снижении её добычи и запасов в США

"Прогноз цен на нефть скорректирован вверх. Однако мы по-прежнему консервативно оцениваем их динамику, так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остается неблагоприятной", — сказал Решетников, представляя на заседании кабмина прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

"Восстановление спроса на нефть будет постепенным. В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли – скажется сохранение ограничений на перемещения населения, а также развитие дистанционных форм", — добавил он.

Минэкономразвития в обновленной версии прогноза улучшило прогноз средней цены нефти Urals в 2020 году до 41,8 доллара с 39,9 доллара за баррель. Далее министерство ожидает постепенный рост средней цены нефти Urals — до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 доллара в 2022 году и 47,5 доллара в 2023 году.