МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует пересмотреть неэффективные льготы по НДПИ для выработанных месторождений и с вязкой нефтью, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер. Речь идет о выработанных месторождениях, о месторождениях, так называемых, с вязкой и сверхвязкой нефтью", — сказал Силуанов.

Силуанов также прокомментировал льготы по экспортным пошлинам, которые предусмотрены в первую очередь по зрелым месторождениям. "Если мы не видим, что льгота как-то работает на новые вложения, новые рабочие места, то считаем, что такую льготу нужно будет отменять. Поэтому по экспортным пошлинам будет отменяться льгота уже по зрелым месторождениям, значит, мы оцениваем дополнительные такие поступления от этой меры порядка 30 миллиардов рублей", — сказал он.

По его словам, изменение параметров НДД предполагает восстановление уровня выпавших доходов бюджета до изначальных планов в примерно 40 миллиардов рублей в год.

"Речь идет об изменении параметров НДД, по сути мы предполагаем восстановление тех выпадающих доходов бюджета до уровня, о котором мы раньше договаривались, когда этот режим вводился. Напомню, когда его вводили, то планировали объем доходов дополнительный, который поступит в сектор нефтегазовый, нефтяной сектор порядка 40 миллиардов рублей в год, сейчас видим, что это в разы больше. Поэтому здесь восстановили справедливость", — сказал Силуанов.

Режим НДД заработал с 2019 года для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин.

Минэнерго в целом оценивает эксперимент по НДД как успешный и выступает за его расширение, но за донастройку режима выступает Минфин: по мнению министерства, введение этого налога лишило бюджет в 2019 году около 200 миллиардов рублей доходов.