МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, предполагающие изменения параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включая вычет из НДПИ для Ванкорской группы месторождений "Роснефти", и экспортной пошлины на вязкую нефть, соответствующий документ опубликован в базе законопроектов ГД.

Как говорил в среду глава Минфина Антон Силуанов, ведомство разработало корректировки параметров НДД, которые позволят донастроить механизм таким образом, чтобы выпадающие доходы бюджета вернулись к изначальным планам в 40 миллиардов рублей в год, тогда как этот показатель за 2019 году оценивался в более 200 миллиардов. Также Минфин предусмотрел отмену неэффективных льгот по НДПИ и экспортной пошлине для выработанных месторождений и месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью.

Минфин, подготовивший законопроекты, предлагает донастроить НДД путем уточнения параметров применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также уточнении параметров индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды. Кроме того, предлагается расширить перечень месторождений, попадающих под НДД. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 года говорилось, что экономический эффект от этого составит в 2021 году около 100 миллиардов рублей.

Кроме того, предлагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти, а также выработанных месторождений. Также предлагается улучшить условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой в бюджете РФ.

Помимо этого, Минфин предлагает "в целях оптимизации предоставляемых налоговых льгот нефтяной отрасли и исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд, а также нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками". Месторождения, попадающие под эти условия, предлагается перевести на режим НДД. Экономический эффект для бюджета в 2021-2023 годах оценивается в 73,5 миллиарда рублей.