ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в Ярославской области из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.

"За эти предприятия не переживайте — они работают в полном объеме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Увольнений, связанных с ограничительными мерами, ни на одном из предприятий не было. Сокращения производства не планируется", — сказал губернатор в ответ на вопрос о ситуации в связи с пандемией на "Автодизеле" (Ярославский моторный завод) и "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус".

ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.

Komatsu — японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.