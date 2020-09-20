МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении.

"В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", — добавляется в сообщении.