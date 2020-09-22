МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25-30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок "КамАЗа", и "Группы ГАЗ", — пояснил министр.

Он напомнил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок субсидирование составило более 35 миллиардов рублей.

"Автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других секторов промышленности и экономики. Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии", — также отметил министр.

До этого в июне Мантуров говорил, что ожидает снижения производства и продаж автотехники в России по итогам года на 15-30%. При этом после восстановительного тренда в июле, в августе производство легковых машин рухнуло на 30% в годовом выражении. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в августе, по данным АЕБ, снизились на 0,5% — до 137,5 тысячи штук.