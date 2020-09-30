МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета от корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2021 году оцениваются в 227 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму законопроекту о бюджете РФ на 2021-2023 годы.

Так, изменение параметров предоставления льгот и налоговых вычетов в нефтяной отрасли в 2021 году должно принести государству, примерно, в сумме 131,8 миллиарда рублей в 2021 году.

При этом отдельно 80,4 миллиарда рублей заложены в бюджет от отмены льготы по НДПИ для месторождений с выработанностью более 80% и перевода таких месторождений на режим НДД, 96,9 миллиарда рублей — от отмены льгот при добыче и экспорте сверхвязкой нефти, а также около 37,3 миллиарда рублей от отмены льготной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.

В то же время выпадающие доходы бюджета от вычетов по НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" и Приобского месторождения компании в сумме оцениваются в 82,4 миллиарда рублей: до 46 миллиардов рублей по Приобке и до 36,4 миллиарда по Ванкору.

Что касается корректировки режима НДД, то дополнительные доходы бюджета в 2021 году этого Минфин оценил в 94,9 миллиарда рублей.