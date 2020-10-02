МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Столичные власти рекомендовали работодателям города постепенно начать переводить на удаленную работу до половины служащих офисов. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в городе. Это необходимо в связи с осложняющейся ситуацией заболеваемости коронавирусом в мегаполисе.

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", — отметил представитель мэрии.

В то же время, Ефимов особо отметил, что переход сотрудников на "удаленку" относится только к офисным сотрудникам. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях города будут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.

Он добавил, что всего с понедельника на удаленную работу должны быть переведены около 1,8-2 миллиона человек.

"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — пояснил действия мэрии Ефимов.

Собянин назвал в четверг ситуацию с COVID-19 в городе "критичной". Мэр добавил, что несмотря на рекомендации перевести офисных сотрудников на удаленную работу, в городе практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах.