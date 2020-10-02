МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что возможность введения жестких ограничений из-за COVID-19 в Кремле пока не обсуждают.

"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, представлен ли Кремлю какой-то план действий, например, план введения локдауна.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, продолжает работать.

"Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые приняты Москвой, были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром столицы — ред.)", — отметил Песков.

Говоря о росте числа заболевших вирусом в стране, Песков отметил, что это требует мобилизации всех систем — и федеральных, и региональных.

"Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что такие решения, как, в частности, введение нерабочих недель, принимает не Кремль.

"Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — добавил Песков.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Наибольшее количество выявленных новых случаев пришлось на Москву — 2704, Санкт-Петербург — 302, Подмосковье — 244.

Песков также прокомментировал сообщение о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги подтвердили новый коронавирус.

"Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего легкого выздоровления", — сказал Песков.