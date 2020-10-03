МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях — и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Московской биржи, курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал российская валюта упала к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля.

"Существенное влияние на ставки по банковским кредитам окажет рост кредитных рисков, поскольку рост стоимости импортных товаров снижает реальные доходы населения и оказывает давление на его платёжеспособность. Рост кредитных рисков банки вынуждены будут заложить в ставки, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Если готовить о товарах, значительная часть которых покупается в кредит, то удорожание коснется автомобилей, поскольку даже в отечественных моделях высока доля импортных комплектующих", — говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

В то же время, по его словам, из-за ослабления российской валюты ставки по рублевым вкладам могут перестать снижаться, а в отдельных регионах, где высока конкуренция между кредитными организациями, могут даже немного вырасти.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах уверен, что пока ослабление рубля явно на банковских продуктах не скажется. "Ликвидности банкам хватает, повышать ставки по депозитам в среднем (у отдельных банков могут быть свои резоны) им незачем. Кредиты и так достаточно дороги, скорее замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования", — считает он.

Подорожание товаров, которые обычно покупают в кредит, на фоне ослабления рубля может снизить спрос на них, что косвенно снизит спрос и на ссуды, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. При этом какого-то заметного прямого влияния от ослабления рубля на банковские продукты эксперт не ждет. Директор группы финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также поддерживает мнение, что из-за политики банков по девалютизации кредитов и вкладов, которая реализуется последние несколько лет, влияние ослабления национальной валюты на розничный бизнес банков будет незначительным.