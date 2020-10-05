МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", — прокомментировал парламентарий возможные ограничительные меры в связи с ростом числе заболевших.

Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".

Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.

При этом от добавил, что всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут, поскольку возможности медицины позволяют это обеспечить, но режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать.

"Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции", — отметил он.

Рязанский пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

Напомним, что ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о росте числа заболевших за сутки на 10 888 человек в стране.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 888 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 861 (26,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.