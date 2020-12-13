МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Эксперты считают, что после вступления Джозефа Байдена в должность президента США Россию ожидают "невиданные санкции", пишет "МК". Лавров рассказал о планах по снижению негативных эффектов от санкций

Удар может быть нанесен по самым болезненным для Москвы точкам — экономическим. Санкции могут ограничить доступ российских госбанков на мировые рынки, отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, установить запрет на операции с российскими долговыми бумагами, а также запретить участие международному бизнесу в российских энергетических проектах.

Доктор экономических наук Игорь Николаев считает серьезной угрозу вывода России из системы SWIFT.

"Наша страна по объему банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT, поскольку этой системой пользуется около 400 отечественных финансовых организаций", — сказал он.

При этом Николаев считает такую возможность гипотетической. Этот сценарий остается лишь на бумаге, несмотря на существование такого законопроекта в США. Администрация Дональда Трампа за четыре года не решилась придать документу юридическую силу. Однако даже введение таких ограничений экономист не считает фатальным для российской экономики.

Гораздо больший урон могут нанести ограничения в отношении госдолга России, которые запретят американским финансовым институтам вкладывать деньги в российские казначейские облигации.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, санкции, касающиеся SWIFT, затронут рядовых обладателей пластиковых карт Visa и MasterCard, которые были эмитированы попавшими под ограничения банками. У них возникнут проблемы при переводе денег за рубеж. СМИ сообщили о планах Байдена пересмотреть санкции США

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова считает, что отключение России от SWIFT затронет в первую очередь государственные банки, а на обычных клиентах такая мера отразится лишь косвенно. Экономист напомнила, что угроза санкций в этой области существует с 2014 года, поэтому на случай реализации соответствующих рисков в России разработали систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Сейчас идет работа над укреплением ее безопасности. К системе подключены уже десять стран. При этом, по словам Воронковой, SWIFT не обеспечивает стопроцентную безопасность — российские банки неоднократно подвергались кибератакам.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что американские санкции в отношении российских газопроводов в Европу, заложенные в оборонный бюджет 2021 года, могут привести к осложнению ситуации с поставками российского газа в ЕС. С помощью санкций США, по его мнению, пытаются вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других. Главный негативный эффект от них — это сокращение возможностей российской экономики развивать высокие технологии. Эксперт уточнил, что на курс рубля эти ограничения, в отличие от цен на нефть, влияют опосредованно.

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