МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин ждет в понедельник от профильных министерств проекты нормативных документов, направленные на недопущение роста цен на продовольствие. Соответствующее поручение было дано премьером по итогам специального совещания по динамике цен на продукты в России. Ретейлеры готовы обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

Среди мер кабмина, которые уже озвучены, — введение с 9 января 2021 года заградительной пошлины на семена подсолнечника и рапса. На этом фоне среди участников рынка активизировалось, например, обсуждение вопроса об одновременном введении экспортной пошлины на пшеницу вместе с квотой на экспорт зерна.

Ожидается, что в ближайшее время для сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло между производителями, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам должна разработать Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и направить в Минсельхоз. Кроме того, Мишустин поручил еженедельно докладывать ему о динамике цен на базовую продовольственную корзину.

Как свидетельствуют данные Росстата, с конца декабря 2019 года рост цен на сахар в России составил 72,7%, на подсолнечное масло — 25,9%, яйца подорожали на 4,9%. Рост цен на пшеничную муку с начала года составил 12,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — 7%.

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