МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Участники рынка могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахарный песок и подсолнечное масло с первого января 2021 года на следующие три месяца. Об этом газете "Известия" рассказали два источника, участвующие в совещаниях с рядом ведомств — Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития, ФАС — по вопросу стабилизации цен в России. Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты

Цену на подсолнечное масло заморозят на уровне 95 рублей за литр при покупке продукции у производителей и 110 рублей — в рознице, цены на сахар на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.

Собеседники издания уточнили, что новую договоренность закрепят в форме соглашения между компаниями.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, производители новый формат работы поддерживают. Он отметил, что в настоящее время компании "зажаты" между сельхозпроизводителями, у которых норма прибыльности на уровне 300%, и торговыми сетями, с 50-процентной наценкой. В союзе рады, что государство вмешается в процесс ценообразования.

Президент России Владимир Путин поднял проблему роста цен на базовые продукты 9 декабря на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Глава государства потребовал нормализовать ситуацию и "не рассказывать сказки".

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