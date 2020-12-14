МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Участники рынка могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахарный песок и подсолнечное масло с первого января 2021 года на следующие три месяца. Об этом газете "Известия" рассказали два источника, участвующие в совещаниях с рядом ведомств — Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития, ФАС — по вопросу стабилизации цен в России. 

Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ

Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты

Цену на подсолнечное масло заморозят на уровне 95 рублей за литр при покупке продукции у производителей и 110 рублей — в рознице, цены на сахар на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.

Собеседники издания уточнили, что новую договоренность закрепят в форме соглашения между компаниями.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, производители новый формат работы поддерживают. Он отметил, что в настоящее время компании "зажаты" между сельхозпроизводителями, у которых норма прибыльности на уровне 300%, и торговыми сетями, с 50-процентной наценкой. В союзе рады, что государство вмешается в процесс ценообразования.

Президент России Владимир Путин поднял проблему роста цен на базовые продукты 9 декабря на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Глава государства потребовал нормализовать ситуацию и "не рассказывать сказки".

Читайте также:

Стало известно, жители каких стран тратят на еду наименьшую часть бюджета