МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла России для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря. Об этом сообщил глава Минэкономразвития.
https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832576622.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла России для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря. Об этом сообщил глава Минэкономразвития.
https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832576622.html
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