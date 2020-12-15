МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ликвидация "квалификационной ямы" в России, то есть несоответствия компетенций кадров выполняемой работе, может принести ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1% в год, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости. Путин предложил правительству выработать меры по стабилизации рынка труда

"В России снятие проблемы "квалификационной ямы" может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%", — отмечают авторы.

У России хорошие показатели в области набора навыков у сотрудников и в сфере инклюзивности, но есть отставание от среднемирового показателя по самореализации кадров и созданию хорошей среды, пишут они.

Анализ BCG говорит о необходимости обратиться к трем важнейшим элементам – компетенциям, мотивации и возможностям, которые лежат в основе формирования динамичного и продуктивного рынка труда. Несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика облагается 6-процентным дополнительным "налогом" в связи с потерями производительности труда, и BCG считает, что к концу 2020 года эта цифра может достичь 11% мирового ВВП. Пандемия усугубляет проблему, потенциально приводя к мировым потерям производительности в виде нереализованного ВВП в размере 18 триллионов долларов к 2025 году, что сопоставимо с ВВП России за 11 лет.

Один из авторов, партнер в Московском офисе BCG Антон Степаненко отмечает, что "квалификационная яма" – это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира. "В России этот показатель довольно высок и составляет порядка 45%. Это означает, что многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям", — комментирует он.

Он обратил внимание, что в РФ относительно низкая социальная и профессиональная мобильность работников. "Россия занимает 81 место в международном индексе социальной мобильности и 106 – географической. "Где родился, там и пригодился. С другой стороны, активно развивается направление интеграции на рынок труда инвалидов и "вынужденных безработных", но впереди еще много работы. Россияне любят учиться, и это еще один позитивный фактор", — уверен он.

"Реальность такова, что сегодняшний 25-летний молодой человек должен быть готов к смене трех-пяти профессий в течение своей профессиональной жизни. Если раньше технического образования хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сейчас этот срок сжимается до 2 лет по многим специальностям. Поэтому решение вопросов квалификации, мотивации и возможностей занимает важное место в комплексе мер для преодоления "квалификационной ямы", — считает один из авторов отчета, партнер BCG Сергей Перапечка.

По его мнению, задача преодоления "квалификационной ямы" не исчерпывается переобучением. "Должны работать понятные экономические стимулы, например, явные различия в оплате труда квалифицированного и малоквалифицированного персонала. Информация о возможностях развития должна быть легкодоступна, включая возможности карьерного развития и компенсации на перспективу и мобильность внутри страны", — резюмирует он.

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