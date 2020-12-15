ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в понедельник, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут переданы в конгресс. Верховный суд США отказался рассмотреть иск, оспаривающий победу Байдена

"Сейчас, когда мы говорим, в спорных штатах собираются голосовать альтернативные группы выборщиков, и мы намерены отправить эти результаты в конгресс", — сказал Миллер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, это необходимо для того, чтобы при выигранных исках в судах они могли "направить эти альтернативные итоги голосования выборщиков на утверждение", это нужно, чтобы "все наши юридические возможности оставались в нашем распоряжении".

Голосование выборщиков, которые голосуют в соответствии с результатами всенародного голосования в каждом штате, проходят в США в понедельник. Ожидается, что выборщики подтвердят победу Джо Байдена, который, по предварительным подсчетам СМИ, набирает на выборах 306 голосов выборщиков при необходимых 270 из 538 голосов. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

"Единственная дата в конституции — 20 января, поэтому у нас достаточно времени, чтобы исправить ошибки этих нечестных итогов выборов и утвердить Дональда Трампа победителем на них", — сказал Миллер.

Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом.

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