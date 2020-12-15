2020-12-15T06:06:00+03:00
2020-12-15T06:06:48+03:00
2020-12-15T06:06:00+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832582439.html
Названы самые востребованные в 2020 году профессии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter, которое... ПРАЙМ, 15.12.2020
рынок труда, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83258/24/832582434.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83258/24/832582434.jpg
https://1prime.ru/images/83258/24/832582431.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83258/24/832582431.jpg
https://1prime.ru/images/83258/24/832582428.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83258/24/832582428.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832581487.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе исследования были проанализированы вакансии, размещенные на платформе в течение 2020 года, учтены синонимы в названии профессий.
Врачи оказались лишь на четвертой строчке рейтинга, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.
Московский топ-10 несколько отличается от общероссийского. На первых двух местах здесь также находятся менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, на шестом разместились менеджеры по работе с клиентами.
Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня. Так, на пятой позиции находятся программисты, с 7 по 10 места находятся юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.
Читайте также:
Путин заявил о рисках увеличения безработицы из-за роста заболеваемости