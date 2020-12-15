МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ устанавливает тарифную квоту на экспорт зерна из РФ и экспортную пошлину на пшеницу — они будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Правительство указывает, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В Кремле рассказали о мерах кабмина для стабилизации цен на продукты

"Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну", — говорится в сообщении.

"В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года", — добавляет кабмин.

СУБСИДИИ

Правительство РФ также вводит субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Правительство указывает, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

"Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки", — говорится в сообщении.

"Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции", — добавляет кабмин.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по стабилизации цен не будут исполняться, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что до 20 декабря между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены соглашения для стабилизации цен. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Он также отметил, что власти РФ предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться. Путин удивлен ростом цен на сахар, подсолнечное масло и хлеб

"Минэкономразвития в понедельник, 14 декабря, внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну", — говорится в сообщении.

"Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за килограмм (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 рублей за килограмм", — отметили в пресс-службе министерства.